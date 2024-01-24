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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Не менее 50 человек погибли за сутки при ударах Израиля по городу на юге Газы

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки как минимум 50 человек погибли, еще 120 пострадали в ходе ударов Израиля по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщает агентство WAFA со ссылкой на источники среди медицинских работников в анклаве.

Со своей стороны, организация "Врачи без границ" выразила обеспокоенность по поводу безопасности людей, находящихся в крупнейшей больнице Хан-Юниса "Нассер", из-за продолжающихся обстрелов в ее окрестностях. В организации заявили, что раненые не могут добраться до медучреждения из-за боевых действий.

В Палестинском движении Красного Полумесяца сообщили о гибели трех перемещенных лиц и ранении еще двух после того, как израильские истребители нанесли удар по отделению организации в Хан-Юнисе.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь сообщила, что 98-я дивизия продолжает крупномасштабное наступление на группировку ХАМАС в районе лагеря для беженцев в Хан-Юнисе. По данным The Times of Israel, военные заявили, что "усиливают давление" на ХАМАС, одновременно уничтожая "многие террористические ячейки" при помощи снайперов, танков и авиаударов.

В ЦАХАЛ отметили, что за прошедший день войска совершили рейды на объекты ХАМАС в лагере Хан-Юнис.

Также во время операции в Хан-Юнисе военные нанесли авиаудары по двум ячейкам боевиков ХАМАС. Отмечается, что 7-я бронетанковая бригада совершила рейд на ряд объектов ХАМАС, где военные ликвидировали нескольких боевиков и конфисковали оружие.

7 октября группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. По последним данным Минздрава в секторе Газа, с 7 октября в анклаве погибли не менее 25 490 человек. Однако в статистике Минздрава Газы не разделяют потери среди гражданского населением и членов палестинских вооруженных группировок.

WAFA отмечает, что еще, по меньшей мере, 63 тыс. человек получили ранения, тысячи считаются пропавшими без вести.

Хроника 07 октября 2023 года – 24 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа
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