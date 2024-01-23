Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Израиль предложил ХАМАС двухмесячное прекращение огня в обмен на всех заложников

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Израильские власти передали ХАМАС предложение о заключении соглашения, которое предусматривает прекращении боевых действий в обмен на освобождение всех заложников, удерживаемых движением, сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

Как говорится в сообщении, Израиль "через катарских и египетских посредников передал ХАМАС предложение, которое предусматривает паузу в боевых действиях сроком до двух месяцев".

При этом отмечается, что это может стать "частью многоэтапной сделки, которая включала бы освобождение всех оставшихся заложников, удерживаемых в Газе".

Источники сообщили, что параметры нового предложения по сделке с заложниками военный кабинет Израиля одобрил еще десять дней назад. Они представляются "более прогрессивными", чем предыдущие предложения, которые ХАМАС отверг.

Сделка включает освобождение всех оставшихся в живых заложников и возвращение тел погибших в несколько этапов. На первом этапе предлагается освободить женщин, мужчин старше 60 лет и заложников, которые находятся в критическом состоянии.

Следующие этапы будут включать освобождение женщин-солдат, мужчин в возрасте до 60 лет, которые не являются солдатами, израильских солдат-мужчин и тел заложников.

По условиям соглашения, Израиль и ХАМАС заранее договорятся о числе палестинских заключенных которых освободят за каждого израильского заложника, а затем состоятся отдельные переговоры об именах заключенных.

Предложение включает в себя также вывод израильских военных из основных населенных пунктов анклава, и разрешение постепенного возвращения палестинских гражданских лиц в город Газа и север сектора по мере реализации соглашения.

По данным Axios, координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк в воскресенье отправился в Египет и Катар для переговоров, направленных на достижение прогресса.

Источники портала считают, что в случае реализации сделки после двухмесячной паузы боевые действия в Газе будут значительно "меньше по масштабу и интенсивности". В то же время они подчеркнули, что предложение "ясно дает понять, что Израиль не согласится на полное прекращение войны и освобождение всех 6 тыс. палестинских заключенных из израильских тюрем".

Израиль ХАМАС сектор Газа Египет Катар США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Великобритания подтвердила новые удары по Йемену

Великобритания подтвердила новые удары по Йемену

США и Великобритания нанесли новые удары по военным объектам йеменских хуситов

США ввели санкции против физлиц, связанных с КСИР и ХАМАС

США ввели санкции против физлиц, связанных с КСИР и ХАМАС

США обсуждают с партнерами по G7 сложные аспекты по теме замороженных активов РФ

Что произошло за день: понедельник, 22 января

Парламент Турции планирует проголосовать по заявке Швеции в НАТО на этой неделе

Парламент Турции планирует проголосовать по заявке Швеции в НАТО на этой неделе

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Регулятор США рекомендовал авиакомпаниям проверить еще одну модель Boeing 737

Регулятор США рекомендовал авиакомпаниям проверить еще одну модель Boeing 737

Палестинская администрация согласна получать собираемые Израилем налоги без средств для Газы

Ж/д-сферу ФРГ ждут новые забастовки после отказа профсоюза от предложения Deutsche Bahn

Ж/д-сферу ФРГ ждут новые забастовки после отказа профсоюза от предложения Deutsche Bahn
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });