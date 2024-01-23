Израиль предложил ХАМАС двухмесячное прекращение огня в обмен на всех заложников

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Израильские власти передали ХАМАС предложение о заключении соглашения, которое предусматривает прекращении боевых действий в обмен на освобождение всех заложников, удерживаемых движением, сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

Как говорится в сообщении, Израиль "через катарских и египетских посредников передал ХАМАС предложение, которое предусматривает паузу в боевых действиях сроком до двух месяцев".

При этом отмечается, что это может стать "частью многоэтапной сделки, которая включала бы освобождение всех оставшихся заложников, удерживаемых в Газе".

Источники сообщили, что параметры нового предложения по сделке с заложниками военный кабинет Израиля одобрил еще десять дней назад. Они представляются "более прогрессивными", чем предыдущие предложения, которые ХАМАС отверг.

Сделка включает освобождение всех оставшихся в живых заложников и возвращение тел погибших в несколько этапов. На первом этапе предлагается освободить женщин, мужчин старше 60 лет и заложников, которые находятся в критическом состоянии.

Следующие этапы будут включать освобождение женщин-солдат, мужчин в возрасте до 60 лет, которые не являются солдатами, израильских солдат-мужчин и тел заложников.

По условиям соглашения, Израиль и ХАМАС заранее договорятся о числе палестинских заключенных которых освободят за каждого израильского заложника, а затем состоятся отдельные переговоры об именах заключенных.

Предложение включает в себя также вывод израильских военных из основных населенных пунктов анклава, и разрешение постепенного возвращения палестинских гражданских лиц в город Газа и север сектора по мере реализации соглашения.

По данным Axios, координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк в воскресенье отправился в Египет и Катар для переговоров, направленных на достижение прогресса.

Источники портала считают, что в случае реализации сделки после двухмесячной паузы боевые действия в Газе будут значительно "меньше по масштабу и интенсивности". В то же время они подчеркнули, что предложение "ясно дает понять, что Израиль не согласится на полное прекращение войны и освобождение всех 6 тыс. палестинских заключенных из израильских тюрем".