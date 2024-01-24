Таллин призвал не связывать отказ продлить ВНЖ одному митрополиту с отношением ко всей РПЦ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Власти Эстонии отказали в продлении вида на жительство (ВНЖ) предстоятелю Эстонской Православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) митрополиту Евгению (в миру Валерий Решетников) из-за его деятельности, это решение не связано с церковью, заявила в парламенте премьер-министр Кая Каллас.

"Это решение связано с конкретным человеком, с конкретной деятельностью конкретного человека в Эстонии и не связано с церковью", - ответила она на соответствующий вопрос одного из депутатов.

По словам Каллас, с митрополитом "неоднократно говорили и объясняли", чтобы он отказался от поддержки действий России, "оправдания военной деятельности".

"Но, несмотря на предупреждения, он этого не сделал, поэтому у нас был выбор, продлевать ему вид на жительство, выданный до начала войны на Украине, или не продлевать. И так как результатов не было, вид на жительство не был продлен", - сказала Каллас.

Департамент полиции и погранохраны 18 января объявил, что не будет продлевать предстоятелю ЭПЦ МП Евгению вид на жительство, который истекает 6 февраля, и он должен будет к этому сроку покинуть республику.