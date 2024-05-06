Парламент предложил Эстонской православной церкви порвать с Московским патриархатом

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии принял заявление, осуждающее Московский патриархат за поддержку специальной военной операции на Украине, и призвал Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) порвать связи с Московским патриархатом.

В заявлении говорится о необходимости признания Московского патриархата "институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации".

В нем отмечается, что "православные объединения и приходы также должны самостоятельно оценить угрозу общественному порядку и своим членам, исходящую от враждебной деятельности по оказанию влияния, и предпринять необходимые шаги для прекращения связей с Московским Патриархатом".

Парламентарии считают, что "в Эстонской Республике должно быть сохранено конституционное право на свободу вероисповедания с учетом прав и свобод всех проживающих здесь людей".

С предложением разорвать связи Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) с Русской православной церковью выступает и Министерство внутренних дел. Его служащие проводят встречи с общинами ЭПЦ МП, агитируя их за подчинение Эстонской Апостольской православной церкви Константинопольского патриархата. Предложение парламенту осудить Московский патриархат внес глава МВД Лаури Ляэнеметс. Проект заявления подготовила и внесла в парламент Социал-демократическая партия Эстонии.