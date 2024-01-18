Главе Эстонской православной церкви Московского патриархата не продлили ВНЖ

В полиции Эстонии решили, что митрополит представляет угрозу безопасности государства

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Эстония не продлит вид на жительство главе Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению (в миру Валерий Решетников), поскольку, как считают в Таллине, он представляет угрозу безопасности страны.

"Гражданин Российской Федерации Валерий Решетников предоставил в департамент полиции и погранохраны заявление о продлении вида на жительство, который департамент не продлит. Срок окончания его действующего срочного вида на жительство истекает 6 февраля", - сообщила пресс-служба эстонского Департамента полиции и погранохраны.

Как объяснил руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару, такое решение принято из-за того, что Решетников в своей публичной деятельности, в том числе в публичных выступлениях, поддерживает действия России на Украине и "не изменил свою линию поведения, несмотря на делавшиеся ему ранее предупреждения". Поэтому он "признан представляющим угрозу безопасности государства".

Решетников проживал в Эстонии на основании срочного вида на жительство в общей сложности четыре года. Ему выдавали вид на жительство на укороченный срок, или дважды на два года. Последнее продление вида на жительство Решетникова было предоставлено два года назад, незадолго до начала российской специальной военной операции на Украине.

Департамент полиции и погранохраны направил митрополиту решение об отказе продлить вид на жительство.

Как отметил Ару, в случае с Решетниковым речь идет только об оценке результатов действий конкретного человека, "это решение никак не затрагивает Эстонскую Православную церковь Московского Патриархата и верующих".