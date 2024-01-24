Суд ООН в пятницу может вынести промежуточное решение по иску против Израиля

Фото: Yuriko Nakao/Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Международный суд ООН в Гааге, как ожидается, в пятницу, 26 января вынесет промежуточное решение по иску ЮАР с обвинением Израиля в геноциде палестинского населения сектора Газа, сообщили в среду израильские СМИ.

ЮАР требует, чтобы в рамках промежуточных мер суд распорядился немедленно прекратить военные действия в Газе.

Судьи могут принять позицию ЮАР, а могут вынести свое решение. В любом случае у суда ООН нет возможности принудить Израиль выполнить это решение, отмечают израильские СМИ.

Решение суда может быть вынесено на рассмотрение Совета безопасности ООН, однако проект резолюции с требованием к Израилю прекратить военные действия в секторе Газа рискует быть заветированным США, полагают в Израиле.

Слушания по иску ЮАР начались в Гааге 11 января. После того, как суд примет решение о временных мерах, процесс продолжится. Ожидается, что процесс будет длительным и окончательное решение будет вынесено через несколько лет, пишут израильские СМИ.

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ армия Израиля начала военную операцию против ХАМАС. По последним данным властей Газы, свыше 25 тыс. человек в анклаве погибли в результате ударов Израиля.