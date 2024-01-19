Индонезия вслед за ЮАР собралась подать в суд ООН иск против Израиля

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Индонезия вслед за ЮАР подаст в Международный суд ООН иск в отношении Израиля по обвинению его в незаконной оккупации Палестины, сообщили в пятницу израильские СМИ.

По их данным, иск Индонезии поддержала Словения.

"Международное право должно соблюдаться. Израильская оккупация Палестины, продолжающаяся более 70 лет, не отменит право палестинского народа на независимость", - приводят СМИ слова министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Сейчас в Международном суде ООН в Гааге проходят предварительные слушания по поданному ЮАР иску в отношении Израиля из-за его операции в секторе Газа. ЮАР утверждает, что действия Израиля "носят характер геноцида", поскольку, как говорится в иске, "они нацелены на уничтожение существенной части палестинской национальной расовой и этнической группы". В иске требуют от Израиля прекратить боевые действия в Газе

Израильская сторона на слушаниях в Международном суде ООН назвала искаженными данные в поданном ЮАР иске.

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ армия Израиля начала военную операцию против ХАМАС. По последним данным властей Газы, в результате ударов Израиля в анклаве погибли свыше 24 тыс. человек.