Юрист Израиля сообщил суду ООН об искажении данных в иске ЮАР

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Юрисконсульт МИД Израиля Тал Бекер на слушаниях в Международном суде ООН назвал искаженными данные в поданном ЮАР иске, в котором действия Израиля в секторе Газа приравнивают к геноциду.

"К сожалению, суду представили глубоко искаженную картину фактического и юридического положения дел, - сказал Бекер. - Истец прибегнул к термину "геноцид" в контексте ведения Израилем войны, которой он не начинал и которой не хотел. В войне, в которой Израиль защищает себя от группировки ХАМАС, палестинского "Исламского джихада" и других террористических организаций, чья жестокость не знает границ".

Юрист также назвал иск ЮАР клеветническим, а призывы к Израилю прекратить военную операцию в Газе - недобросовестными.

"Действия Израиля в Газе направлены не на уничтожение людей, а на их защиту. Израиль находится в состоянии оборонительной войны с ХАМАС, а не против палестинского народа", - заявил он.

Юрист считает, что суд, напротив, должен применить временные меры в отношении ЮАР за поддержание связей с ХАМАС.

Кроме того, по словам Бекера, дело игнорирует события 7 октября прошлого года, когда ХАМАС совершила нападение на Израиль. Он сообщил, что израильская сторона представит в суде кадры со дня атаки палестинского движения.

Британский ученый-юрист Малкольм Шоу, выступающий на стороне Израиля, заявил, что в деле отсутствуют доказательства умысла на совершение геноцида. По его словам, в случае, если израильские силы нарушили какие-либо правила ведения конфликта, то дело решат в подходящее время с помощью "надежной и независимой правовой системы Израиля".

Предварительные слушания по поданному ЮАР иску начались в Международном суде ООН 11 января. ЮАР утверждает, что действия Израиля "носят характер геноцида", поскольку, как говорится в иске, "они нацелены на уничтожение существенной части палестинской национальной расовой и этнической группы". В иске требуют от Израиля прекратить боевые действия в Газе.

Глава Минюста ЮАР Рональд Ламола заявил 11 января в суде, что ответная реакция на нападение ХАМАС 7 октября "перешла границы".

"Никакое вооруженное нападение на территорию государства, каким бы серьезным оно ни было, даже нападение, связанное со зверскими преступлениями, не может служить оправданием нарушения Конвенции о геноциде", - сказал он.

Ламола добавил, что теперь у суда есть возможность предотвратить продолжение военных действий в анклаве, выдав на это судебный запрет.

Представитель делегации ЮАР адвокат Адила Хасим привела примеры действий Израиля, которые, по ее мнению, нарушают Конвенцию о геноциде.

"Первый акт геноцида - это массовое убийство палестинцев в секторе Газа", - сказала она.

Вторым проявлением геноцида она назвала серьезные телесные или моральный вред, причиненные палестинцам в секторе Газа в нарушение Конвенции о геноциде.

Еще один адвокат от ЮАР Тембека Нгкукаитоби заявил, что "политические лидеры Израиля, военные командиры и лица, занимающие официальные должности, систематически и недвусмысленно заявляли о намерениях совершить геноцид".

Макс дю Плесси - еще один юрист, представляющий ЮАР - сказал, что агентства и эксперты ООН, а также правозащитные организации "коллективно считают действия, совершенные Израилем, геноцидом или, по крайней мере, предупреждают, что палестинский народ находится под угрозой геноцида".

АР считает, что после завершения слушаний рассмотрение дела и вынесение решения, вероятно, займет несколько недель.

В Белом доме выступили на стороне Израиля, назвав иск лишенным оснований. В Лиге арабских государств, наоборот, заявили о поддержке инициативы ЮАР.