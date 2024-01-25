АЗС в Абхазии, закрывшиеся из-за отсутствия топлива из РФ, возобновляют работу

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - АЗС одной из крупных топливных компаний Абхазии "АЗиД", которые были закрыты в связи с отсутствием нефтепродуктов для реализации, возобновляют работу.

Гендиректор компании Адамыр Габуния сообщил "Интерфаксу", что железнодорожный состав с автомобильным топливом, простоявший на российско-абхазской границе более месяца, в четверг пересек границу и прибыл в Сухум.

"Со второй половины дня началось поэтапное открытие АЗС "АЗиД" и отпуск топлива, а также будут приниматься заявки на пополнение карт корпоративных клиентов", - сказал Габуния.

Накануне представители топливных компаний Абхазии и работники АЗС, недовольные складывающейся на топливном рынке республики ситуацией, собрались на площади у Сухумского морвокзала, а затем переместились к зданию правительства республики.

К участникам акции вышел первый вице-премьер - министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, который сообщил, в частности, что проблему с завозом в Абхазию топлива из России обсудят во время визита президента республики Аслана Бжания на следующей неделе в Москву.

"По информации наших российских коллег, принято новое постановление правительства Российской Федерации, в соответствии с которым внесены изменения в принятое ранее решение (от 16 декабря 2023 года - ИФ). Это позволит в кратчайшие сроки ввезти в Абхазию те объемы нефтепродуктов, которые прошли таможенное оформление. Мы долго ждали этого решения", - сказал Нанба.