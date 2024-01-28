Пашинян констатировал необходимость Армении изменить подходы к безопасности

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Армении необходимо диверсифицировать отношения в сфере безопасности и пересмотреть представления в этой области, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Необходимо громко и прямо признать, что укоренившиеся в нас идеи о системах безопасности и формулах их функционирования сыграли губительную игру для республики Армения, и нет другого выхода, кроме диверсификации отношений в сфере безопасности", - сказал Пашинян на мероприятии по случаю отмечаемого 28 января Дня армии.

По его словам, Армения идет этим путем. "Мы находимся на пути приобретения нового и современного оружия и техники, и за последние годы правительство подписало контракты на закупку оружия и боеприпасов на сумму несколько миллиардов долларов", - заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что Армения не имеет территориальных претензий, кроме своей суверенной территории, и никто не может претендовать на земли республики.

"Мы готовы дать прочные и необратимые гарантии, но ожидаем аналогичных гарантий и от других (...) Зеркальный вывод войск позволит перевести все территории Азербайджанской ССР под контроль Азербайджана, а все территории Армянской ССР - под контроль Армении", - заявил Пашинян.