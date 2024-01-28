Глава МИД Британии предложил план по урегулированию конфликта Израиля с ХАМАС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон представил израильским и палестинским лидерам план по прекращению боевых действий между ХАМАС и Израилем, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного британского чиновника.

"Великобритания предлагает план, чтобы положить конец войне между ХАМАС и Израилем. (...) Инициатива, которую Кэмерон обсудил с израильскими и палестинскими лидерами на этой неделе в ходе визита в регион, предусматривает в качестве первого этапа немедленную паузу в боях", - информирует газета.

По словам собеседника издания, предлагается, "чтобы эту паузу использовали для освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, и для переговоров о постоянном прекращении огня".

FT пишет, что британский план состоит из пяти пунктов. В нем говорится об установлении четкого "политического горизонта" для создания палестинского государства рядом с Израилем и формирования технократического палестинского правительства для управления Западным берегом Иордана и сектором Газа. Согласно инициативе Лондона, ХАМАС нужно будет освободить всех заложников и взять на себя обязательство прекратить нападения на Израиль.

Кроме того, план включает предложение, согласно которому лидеры ХАМАС, в том числе Яхья Синвар, должны покинуть сектор Газа и перебраться в другую страну.

Издание отмечает, что Британия обсудила свой план с США, Европой и арабскими странами и рассчитывает на международную поддержку.

На этой неделе Associated Press сообщило, что главы МИД некоторых стран Евросоюза заявили, что лишь формирование государства палестинцев позволит добиться надежного мира на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в январе на общенациональной пресс-конференции заявил, что не считает возможным создание палестинского государства после окончания военной операции в Газе.

Ранее FT со ссылкой на подготовленный Брюсселем документ сообщила, что в ЕС призывают добиться последствий за отказ Нетаньяху поддержать решение проблемы в секторе Газа через создание палестинского государства. План включает формирование государственности Палестины и взаимное суверенное признание.

В ноябре 2023 года Катар, Египет и США выступили посредниками при заключении соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС, в результате которого освободили 105 заложников. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в анклаве.