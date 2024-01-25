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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Байден призвал Конгресс санкционировать продажу Турции истребителей F-16

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в письме руководителям комитета по международным отношениям сената и комитета по иностранным делам палаты представителей призвал одобрить продажу Турции самолетов F-16 после того, как турецкий парламент ратифицировал вступление Швеции в НАТО, сообщило в агентство Bloomberg.

Согласие парламента Турции на вступление Швеции в НАТО было предварительным условием Вашингтона для продажи истребителей Анкаре.

Как сообщалось, члены парламента Турции проголосовали за ратификацию вступления Швеции в НАТО.

За ратификацию выступили 287 депутатов, 55 проголосовали против.

Теперь документ отправят на подпись президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

После завершения процесса ратификации в Турции Венгрия останется единственным членом альянса, который еще не одобрил членство Швеции, которая в 2022 году подала заявку на вступление в альянс.

В то же время, как сообщалось, накануне венгерский премьер Виктор Орбан в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что венгерское правительство призовет парламент как можно быстрее ратифицировать членство Швеции в альянсе.

"Только что поговорил по телефону со Столтенбергом. Я вновь заявил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Государственное собрание (парламент) проголосовать в пользу присоединения Швеции и при первой же возможности завершить ратификацию", - написал Орбан в соцсетях.

Вашингтон Джо Байден Конгресс США НАТО
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