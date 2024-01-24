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Кабмин Венгрии призывает парламент быстрее ратифицировать членство Швеции в НАТО

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан в среду в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что венгерское правительство призовет парламент как можно быстрее ратифицировать членство Швеции в альянсе.

"Только что поговорил по телефону со Столтенбергом. Я вновь заявил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Государственное собрание (парламент) проголосовать в пользу присоединения Швеции и при первой же возможности завершить ратификацию", - написал Орбан в соцсети.

Накануне члены парламента Турции проголосовали за ратификацию вступления Швеции в НАТО. За ратификацию выступили 287 депутатов, 55 проголосовали против. Теперь документ отправят на подпись президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

После завершения процесса ратификации в Турции Венгрия останется единственным членом альянса, который еще не одобрил членство Швеции.

Накануне Орбан пригласил шведского коллегу Ульфа Кристерссона посетить Венгрию для переговоров о присоединении Швеции к НАТО. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрем в свою очередь заявил, что не видит смысла в нынешней ситуации вести переговоры с премьер-министром Венгрии по вопросам членства Швеции в НАТО.

Венгерские власти неоднократно заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция выразит готовность сделать это.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. В конце октября 2023 года Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО.

Венгрия Виктор Орбан НАТО Швеция
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