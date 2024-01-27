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Запуск американского грузового корабля Cygnus перенесли на 30 января

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Запуск американского грузового корабля Cygnus компании Northrop Grumman к Международной космической станции (МКС) перенесён с 29 на 30 января, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Его планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 12:07 по времени Восточного побережья США (20:07 по Москве).

Cygnus доставит на станцию около 3,7 тонн различных грузов, в том числе материалы для проведения научных исследований, продовольствие и оборудование. Корабль пробудет в составе ее орбитальной группировки до мая.

Стыковка Cygnus с МКС намечена на 1 февраля. Она будет осуществлена путем захвата сблизившегося со станцией "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 с последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Этот полет к МКС станет уже 20-м для космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Cygnus NASA США
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