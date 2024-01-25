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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

ВВП Южной Кореи в IV квартале вырос на 0,6% относительного прошлых трех месяцев

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Экономика Южной Кореи в четвертом квартале 2023 года выросла на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, согласно предварительным данным Банка Кореи.

Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,5%, отмечает Trading Economics.

Потребительские расходы в октябре-декабре выросли на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами (в третьем квартале также был отмечен рост на 0,2%), при этом расходы на товары уменьшились.

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Государственные расходы поднялись на 0,4% (в июле-сентябре - на 0,2%). Инвестиции в оборудование выросли на 3% (в предыдущем квартале рост на 0,2%), в строительной отрасли - сократились на 4,2% (кварталом ранее повышение на 2,1%).

Экспорт вырос на 2,6% - в том числе благодаря наращиванию поставок полупроводников. Импорт увеличился на 1% за счет роста закупок нефтепродуктов.

Корейский ВВП по сравнению с октябрем-декабрем 2022 года вырос на 2,2%. Эксперты ожидали повышения на 2,1%.

Южная Корея
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