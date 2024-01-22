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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Южная Корея в 2023 году вдвое сократила импорт морепродуктов из России

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Южная Корея в 2023 году импортировала из РФ 288 тыс. тонн морепродуктов, что в два раза меньше, чем в предыдущем году, сообщил "Интерфаксу" руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев со ссылкой на данные южнокорейской таможенной статистики.

"Но, несмотря на такое сокращение, доля российской продукции в общем объеме корейского импорта в этой сфере составила почти 30%. Таким образом, Россия осталась крупнейшим поставщиком морепродуктов в Южную Корею", - сказал он, уточнив, что из России в основном экспортировался минтай.

В топ-10 поставщиков морепродуктов на корейский рынок также вошли Китай, Норвегия, Перу, Вьетнам, США, Тайвань, Чили, Япония и Мексика.

Средняя импортная цена морепродуктов составила $4,71 за 1 кг.

Александр Савельев Южная Корея
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