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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Рубену Варданяну продлили арест на четыре месяца

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Сабаильский районный суд продлил арест гражданина Армении Рубена Варданяна еще на 4 месяца, сообщают азербайджанские СМИ.

Дело против Варданяна возбудила Служба госбезопасности Азербайджана. Он был задержан 27 сентября 2023 года на выезде из Нагорного Карабаха в Армению и с тех пор находится под стражей.

Ему инкриминируются статьи: 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законодательством), 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) Уголовного кодекса Азербайджана.

Бывший руководитель компании "Тройка Диалог", первый президент московской школы управления "Сколково" Рубен Варданян 2 сентября 2022 года заявил, что отказывается от российского гражданства и переедет в Нагорный Карабах. В Карабахе он получил пост госминистра (главы правительства) непризнанной НКР, а после начала блокады Лачинского коридора был освобожден от занимаемой должности.

Азербайджан Нагорный Карабах НКР Рубен Варданян Армения
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