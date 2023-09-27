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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Рубен Варданян был задержан при попытке выехать из Нагорного Карабаха

Рубен Варданян был задержан при попытке выехать из Нагорного Карабаха
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Экс-госминистр, бывший руководитель компании "Тройка Диалог" Рубен Варданян задержан при попытке выехать в Армению через ППП "Лачин", сообщает погранслужба Азербайджана.

Отмечается, что он доставлен в Баку.

"В сопровождении сил службы быстрого реагирования ГПС Варданян, который в свое время незаконно прибыл в Азербайджан, доставлен в Баку. Задержанный передан государственным органам Азербайджана для принятия соответствующего решения", - отмечается в сообщении.

В Кремле заявили, что не располагают информацией о задержании предпринимателя Рубена Варданяна при попытке выехать из Нагорного Карабаха.

"Я не располагаю такой информацией. Поэтому я ничего не могу сказать на этот счет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Вместе с тем Песков отметил, что российские власти должны получить соответствующую информацию.

Пресс-секретарь затруднился уточнить, остается ли Варданян российским гражданином. "Я не уверен в этом (в отказе от российского гражданства - ИФ), поэтому я не берусь это комментировать точно, но у него было российское гражданство. Но если он вышел из гражданства, то это другое дело", - добавил представитель Кремля.

В августе прошлого года российский миллиардер, предприниматель Варданян объявил, что выходит из гражданства РФ и с армянским паспортом переезжает в Нагорный Карабах. Позже он получил пост госминистра (главы правительства) непризнанной НКР, а после начала блокады Лачинского коридора (связывает Нагорный Карабах с Арменией - ИФ) был освобожден от занимаемой должности. До последнего времени Варданян оставался в Нагорном Карабахе.

Азербайджан Дмитрий Песков НКР Нагорный Карабах Рубен Варданян Армения
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