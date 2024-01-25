Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Куба ждет продолжения роста турпотока из России

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - На Кубе планируют принять в 2024 году не менее 250 тысяч туристов из России, сообщил на круглом столе в Москве посол республики Хулио Антонио Гармендия Пенья.

"В 2023 году нашу страну посетили 185 тысяч туристов (из России - ИФ). Если бы было больше рейсов, то и туристов было бы больше. Мы надеемся, что в текущем году эта цифра достигнет 250 тыс. человек, но потенциал, конечно, намного больше", - сказал он.

Дипломат вспомнил, что когда он летел в последний раз из Москвы на остров, в самолете не было ни одного свободного места, все были заняты российскими туристами. Он считает, что это говорит о большой популярности Кубы.

"У нас хорошо развита гостиничная инфраструктура. В настоящее время номерной фонд насчитывает 82,5 тысячи мест в 478 отелях. 75% номеров находятся в гостинцах 4-5*", - рассказал Пенья.

По его словам, Куба сейчас активно работает над улучшением качества предоставляемы услуг и соотношения "цена/качество".

"У нас работает платежная система "Мир", и это очень важный момент для российских туристов", - сказал он.

Кроме того, сказал посол, страна планирует привлекать инвесторов из России, которые вкладывали бы средства в развитие туризма на Кубе для россиян.

Куба Мир Хулио Антонио Гармендия Пенья
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Избранный глава администрации Тайваня призвал к развитию сотрудничества с США

Избранный глава администрации Тайваня призвал к развитию сотрудничества с США

Рубену Варданяну продлили арест на четыре месяца

Обострение палестино-израильского конфликта

WSJ сообщила о разрушении Израилем почти 40% строений в Газе вдоль ее границы

WSJ сообщила о разрушении Израилем почти 40% строений в Газе вдоль ее границы

Минск поднял тариф на транзит нефти из Казахстана в ЕС на 38%, для РФ - на 10,2%

Песков заявил, что международное расследование по Ил-76 должно быть проверкой преступления Киева

Что случилось этой ночью: четверг, 25 января

Губернатор Техаса намерен защищать штат от мигрантов вопреки федеральной власти

Губернатор Техаса намерен защищать штат от мигрантов вопреки федеральной власти
Операция США и союзников против хуситов

Хуситы заявили об обстреле нескольких военных кораблей США

Хуситы заявили об обстреле нескольких военных кораблей США

НАТО приступили к перемещению сил в рамках учения Steadfast Defender 2024

НАТО приступили к перемещению сил в рамках учения Steadfast Defender 2024

Почти 90% французов поддерживают протестное движение сельхозпроизводителей

Почти 90% французов поддерживают протестное движение сельхозпроизводителей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });