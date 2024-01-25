Куба ждет продолжения роста турпотока из России

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - На Кубе планируют принять в 2024 году не менее 250 тысяч туристов из России, сообщил на круглом столе в Москве посол республики Хулио Антонио Гармендия Пенья.

"В 2023 году нашу страну посетили 185 тысяч туристов (из России - ИФ). Если бы было больше рейсов, то и туристов было бы больше. Мы надеемся, что в текущем году эта цифра достигнет 250 тыс. человек, но потенциал, конечно, намного больше", - сказал он.

Дипломат вспомнил, что когда он летел в последний раз из Москвы на остров, в самолете не было ни одного свободного места, все были заняты российскими туристами. Он считает, что это говорит о большой популярности Кубы.

"У нас хорошо развита гостиничная инфраструктура. В настоящее время номерной фонд насчитывает 82,5 тысячи мест в 478 отелях. 75% номеров находятся в гостинцах 4-5*", - рассказал Пенья.

По его словам, Куба сейчас активно работает над улучшением качества предоставляемы услуг и соотношения "цена/качество".

"У нас работает платежная система "Мир", и это очень важный момент для российских туристов", - сказал он.

Кроме того, сказал посол, страна планирует привлекать инвесторов из России, которые вкладывали бы средства в развитие туризма на Кубе для россиян.