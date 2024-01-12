Кубу в 2023 году посетило рекордное число российских туристов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Кубу в 2023 году посетило почти 185 тысяч российских туристов, что в 3,4 раза больше, чем годом ранее, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные Минтуризма острова.

"В 2023 году Кубу посетили 184 819 граждан РФ, что в 3,4 раза больше, чем в 2022 году. Как подчеркнули в Министерстве туризма Кубы, минувший год стал рекордным для российского туризма на Кубе, так как превышен самый высокий до сих пор результат допандемийного 2019 года - 178 тысяч туристов", - говорится в сообщении.

Россия в 2023 году вошла в тройку стран, откуда на Кубу приехало больше всего туристов.

Как отмечают туроператоры, спрос на Кубу остается высоким и в 2024 году.