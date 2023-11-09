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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Турпоток из России на Кубу вырос в 3,5 раза в январе-октябре 2023 года

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Куба по итогам 2023 года может принять рекордное количество российских туристов, с января по октябрь турпоток вырос в 3,5 раза, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные посольства республики в Москве.

"При существующих объемах авиаперевозки и загрузке рейсов из России на Кубу в первой половине декабря ожидается обновление рекорда допандемийного 2019 года, когда страну посетили почти 178 тыс. россиян. По прогнозам кубинской стороны, российский турпоток в 2023 году может превзойти 180 тыс. человек. За январь-октябрь на острове приняли 146,3 тыс. туристов из России, что почти в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (42,6 тыс.)", - говорится в сообщении.

Как отмечают в АТОР, по количеству туристов Россия - третий по значимости въездной рынок для Кубы после Канады и США.

"В зимнем сезоне 2023-2024 прямые рейсы на Кубу будут выполняться не только из Москвы, но и Санкт-Петербурга: авиакомпания Nordwind с 31 декабря начнет полеты из Пулково в Кайо-Коко. Рейсы будут выполняться с частотой один раз в 10-11 дней до конца апреля 2024 года", - добавили в ассоциации.

АТОР Куба
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