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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Россия призвала СБ ООН осудить уничтожение Ил-76 Киевом

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Россия призывает страны-члены СБ ООН осудить инцидент со сбитым Киевом самолетом Ил-76 в Белгородской области, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Призываем членов СБ и руководство ООН решительно осудить этот и все другие террористические акты" украинской стороны, сказал он на созванном по просьбе России заседании СБ ООН.

Полянский отметил, что российская сторона располагает данными, которые "указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным, продуманным преступлением".

Он также сказал, что предварительное расследование говорит о применении зенитного ракетного комплекса либо "Пэтриот" американского производства, либо германского "Ирис-Т".

"Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления", - подчеркнул Полянский, добавив, что "со своей стороны сделаем все" для того, чтобы все ответственные понесли соответствующее наказание.

При этом заместитель генсека ООН по политическим вопросам и вопросам Розмари Дикарло заявила на заседании, что российская и украинская стороны проводят отдельные расследования по факту крушения самолета и "Организация Объединенных Наций не в состоянии проверить сообщения или обстоятельства авиакатастрофы".

24 января 2024 года в нескольких километрах от села Яблоново в Белгородской области потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76. На его борту находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих. Все они погибли.

Об инциденте сообщило министерство обороны РФ, по данным которого Ил-76 был сбит ВСУ из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области, был зафиксирован пуск двух ракет.

СБ ООН Россия Дмитрий Полянский Ил-76 Украина
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