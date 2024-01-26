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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

Арабские страны приветствовали решение суда ООН по Израилю

В миреСуд ООН потребовал от Израиля принять меры для защиты палестинцев в ГазеСуд ООН потребовал от Израиля принять меры для защиты палестинцев в ГазеЧитать подробнее

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии приветствовали промежуточное решение международного суда ООН по иску ЮАР к Израилю, сообщают в пятницу арабские СМИ.

В саудовском МИД указали, что Израиль "должен понести ответственность" за действия в секторе Газа. В заявлении указано, что суд, по мнению Эр-Рияда, "подтвердил нарушения конвенции ООН о геноциде".

В МИД Катара и Египта также приветствовали решение суда.

Международный суд ООН в пятницу не стал призывать Израиль прекращать военную операцию в секторе Газа, но постановил, чтобы израильская сторона приняла меры для защиты палестинцев в секторе Газа. Суд постановил, что Израиль обязан обеспечить защиту зданий в Газе, а также - беспрепятственное поступление в анклав гуманитарной помощи.

Такое решение суд вынес по иску ЮАР с обвинением Израиля в геноциде палестинского населения в Газе. ЮАР требовала, чтобы в рамках временных мер суд распорядился немедленно прекратить военные действия в Газе. Однако в суде пояснили, что имеют право принимать временные меры, отличающиеся от того, что запрашивает истец.

Нынешнее решение суда - промежуточное. Речь идет о мерах, которые, по мнению судей, нужно принять, не дожидаясь завершения разбирательства. Принятие таких мер не означает, что суд уже принял решение, виновен ли Израиль в совершении геноцида. В суде объяснили, что для одобрения временных мер достаточно, чтобы суд убедился, что хотя бы часть выдвинутых истцом обвинений выглядит правдоподобно.

Хроника 07 октября 2023 года – 26 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Катар Международный суд ООН ЮАР Газа
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