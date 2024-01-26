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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

В ЕС ждут немедленного исполнения промежуточного решения суда по иску к Израилю

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Евросоюзе рассчитывают на имплементацию промежуточного решения Международного суда ООН, предписавшего Израилю принимать меры по защите палестинцев в секторе Газа, говорится в совместном заявлении Еврокомиссии и высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

"ЕС подтверждает свою постоянную поддержку Международного суда, главного судебного органа ООН. Постановления Международного суда являются обязывающими для сторон, и их следует выполнять. ЕС ожидает их полной, немедленной и эффективной имплементации", - заявили они.

"Право каждой стороны - представлять аргументы в отношении юрисдикции, приемлемости или существа дела остается незатронутым сегодняшним решением о промежуточных мерах по иску Южной Африки", - сказано в заявлении.

Ранее МИД ЮАР опубликовал заявление, в котором назвал решение суда "убедительной победой". Руководитель министерства Наледи Пандор затем сказала журналистам, что выполнить решение суда будет можно только в условиях перемирия. Она объяснила, что доставка гуманитарной помощи и принятие мер, снижающих потери среди мирного населения, по ее мнению, возможны только в условиях перемирия. Пандор хотела бы увидеть в решении суда слово "прекращение" в отношении боевых действий, однако в ЮАР в любом случае довольны постановлением.

Глава МИД ЮАР также заявила, что необходимо следить за тем, как выполняются постановления суда, и то, что суд запросил ежемесячно предоставлять информацию об этом, "крайне важно".

Международный суд ООН не стал призывать Израиль прекращать военную операцию в секторе Газа, но постановил, чтобы израильская сторона приняла меры для защиты палестинцев в секторе Газа. Суд постановил, что Израиль обязан обеспечить защиту зданий в Газе, а также - беспрепятственное поступление в анклав гуманитарной помощи.

В иске ЮАР обвинил Израиль в геноциде палестинского населения сектора и попросил суд обязать Израиль прекратить военные действия. В суде отметили, что имеют право принимать временные меры, отличающиеся от того, что запрашивает истец.

Террористическая группировка ХАМАС приветствовала решение суда. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа продолжится до победы над ХАМАС.

Хроника 07 октября 2023 года – 26 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Евросоюз Израиль Международный суд ООН ХАМАС ЮАР Жозеп Боррель
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