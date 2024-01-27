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Байден готов пойти на жесткие реформы для укрепления границ

В миреБайден надеется, что сенат представит законопроект о южной границе уже на следующей неделеБайден надеется, что сенат представит законопроект о южной границе уже на следующей неделеЧитать подробнее

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Баден признал, что ситуация на границе страны не отвечает необходимым требованиям и согласился с тем, что необходим широкий комплекс реформ для обеспечения ее безопасности, сообщил Белый дом, распространивший заявление главы государства.

"Мы все слишком долго знали, что граница нарушается, это давно пора исправить", - сказал Байден.

Как сообщалось, администрация США и сенаторы-представители обеих партий уже длительное время ведут переговоры о мерах для усиления охраны границы. По словам Байдена, он поручил своей команде начать переговоры "чтобы наконец серьезно решить пограничный кризис".

"Вот уже несколько недель они этим занимаются. Работают круглосуточно, в праздничные дни и по выходным", - сообщил он.

Президент заявил: "То, о чем велись переговоры, если это будет принято в качестве закона, станет самым жестким и справедливым комплексом реформ для обеспечения безопасности границы, который когда-либо проводился в нашей стране".

Он подчеркнул, что "обеспечение безопасности границы в ходе этих переговоров станет победой для Америки", отметив, что Конгрессу "необходимо, наконец, предоставить финансирование, которое я запросил в октябре".

Как сообщалось, республиканцы в Конгрессе США потребовали ужесточения миграционных мер в обмен на поддержку пакета в размере $110 млрд, который включает средства для Украины и Израиля.

Ранее Байден провел встречу с лидерами Конгресса. Спикер палаты представителей Майк Джонсон после встречи заявил: "Я сказал президенту то, что говорил в течение многих месяцев, а именно, что нам нужны перемены на границе, существенные изменения в политике".

"(...) Американский народ испытывает (...) опасения по поводу нашего собственного внутреннего суверенитета, нашей безопасности", - отметил он, добавив, что "мы должны настаивать (...) на том, чтобы граница была главным приоритетом".

По сообщениям СМИ, ссылающихся на оценки чиновников, о соглашении может быть объявлено на следующей неделе.

Белый дом США Джо Баден
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