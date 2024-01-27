Росатом готовится к новым консультациям с МАГАТЭ из-за рисков на ЗАЭС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что готовится к новым полноформатным консультациям с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси из-за существующей угрозы ядерной аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в результате регулярных атак ВСУ.

"Мы готовимся к полноформатным консультациям с МАГАТЭ, лично с Гросси", - сообщил Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в субботу.

Глава госкорпорации отметил, что консультации будут посвящены существующим рискам возникновения ядерной аварии на ЗАЭС из-за действий ВСУ.

"До ста дронов в неделю, примерно, обезвреживается в районе Запорожской станции. На протяжении последних нескольких месяцев были удары по Энергодару. (...) Продолжаются угрозы, прямой шантаж в адрес многих работников, которые заключили на сегодня с нами контракты. И, конечно, мы это тоже определяем как потенциальную угрозу атомной станции, которая, в принципе, в пределе, может привести в том числе и к авариям", - сказал Лихачев.

В настоящее время, по его словам, ситуация на ЗАЭС находится под контролем. Около 4,5 тыс. бывших работников станции заключили контракты с эксплуатирующей организацией.

"Работа идет в штатном режиме. Все блоки находятся в так называемом режиме останова. На одном блоке разогнаны за счет электрической энергии парогенераторы, чтобы дать тепло в холодное время и на город Энергодар, и на сами станционные сооружения. В этом смысле никаких сомнений у нас в безопасности нет", - сообщил глава "Росатома".

"Более того, концерном "Росэнергоатом" приобретена целая флотилия мобильных дизель-генераторных установок. В случае потери энергоснабжения, мы полностью обеспечены на десятки суток соответствующей дизель-генераторной поддержкой", - добавил Лихачев.

В пятницу генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что намерен посетить ЗАЭС, Киев и Россию в ближайшие 10 дней.

"Я готовлюсь вернуться в Запорожье, в ближайшие 10 дней или около того я буду там, потом также в Киеве и в России", - сказал он журналистам по итогам брифинга о ситуации на Запорожской атомной станции для Совета Безопасности ООН.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

На ЗАЭС посменно дежурят несколько специалистов МАГАТЭ. Последняя ротация специалистов прошла 11 января - в 15-й раз с 1 сентября 2022 года.