Росатом в этом году планирует физпуски на АЭС в Бангладеш и в Индии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" рассчитывает в этом году осуществить физпуск АЭС "Руппур" в Бангладеш и третьего энергоблока АЭС "Куданкулам" в Индии, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) глава компании Алексей Лихачев.

"В этом году за рубежом у нас два физпуска запланировано точно совершенно - это станция "Руппур" в Бангладеш и это третий блок в Индии - "Куданкулам"", - заявил Лихачев.

Кроме того, по его словам, "вплотную подходим к физпуску и в Турции, там точно совершенно закончатся пусконаладочные работы".

В ходе интервью топ-менеджер также напомнил о возможности расширения сотрудничества с рядом стран: он упомянул интерес Белоруссии к третьему блоку атомной станции, переговорах с Турцией "еще об одной четырехблочной" станции, интересе Узбекистана, потенциальных планах Армении насчет развития атомной энергетики в стране.

"Правительство Бангладеш, которое недавно прошло опять выборы национальные, подтвердило свои полномочия, говорит, что, конечно, два энергоблока в нашей огромной стране - это лишь начало большого пути", - отметил Лихачев.

В Индии Россия уже построила блоки NN1-2 АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт: ввод первого блока состоялся в 2013 году, второго - в 2017 году. Летом 2017 года индийский регулятор выдал разрешение на заливку первого бетона 2-й очереди, включающей энергоблоки NN3-4, ранее предполагалось, что дата начала гарантийной эксплуатации этих блоков придется на 2023 и 2024 годы. Кроме того, ранее было заключено генеральное рамочное соглашение на строительство 3-й очереди (блоки NN5-6) АЭС "Куданкулам".

Как сообщалось, Индии также может быть интересна еще одна большая станция российского дизайна, обсуждались и малые АЭС.

Что касается станции в Бангладеш, то в прошлом году на нее было завезено ядерное топливо российского производства. Предполагалось, что первый блок "Руппур" будет введен в 2024 году, второй - в 2025 году. Госкорпорация "Росатом" строит станцию на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 мегаватт. В настоящее время в энергодефицитной Бангладеш атомной генерации нет.