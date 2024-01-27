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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

"Росатом" надеется ввести реактор "БРЕСТ" в 2028-2029 гг

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Реактор на быстрых нейтронах БРЕСТ-300 в Томской области может быть введен в 2028-2029 гг., сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я думаю, что в 2028-2029 годах мы получим БРЕСТ как реактор и весь комплекс, как индустриальную промышленную единицу. Но до этого мы начнем уже закладку новых реакторов мощных на быстрых нейтронах в Российской Федерации", - сказал он.

Глава "Росатома" напомнил о планах расширения атомной генерации в России, в том числе за счет новых блоков Ленинградской, Смоленской и Курской АЭС. "На Курской будут достраиваться еще блоки, несмотря на два строящихся", - уточнил Лихачев. "Ну и дальше пойдем мы по России - и на Север, и на Урал, и на Восток", - заключил он.

"Росатом" приступил к строительству реактора БРЕСТ-ОД-300 летом 2021 года. Мощность атомного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 составит 300 МВт, он разместится на площадке "Сибирского химического комбината" (Северск, Томская область, входит в "ТВЭЛ").

Строительство реактора ведется в рамках проекта "Прорыв", реализуемого с 2011 года на территории СХК. Его цель - создание ядерно-энергетического комплекса, который позволит организовать пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл, что даст возможность не только производить электричество, но и готовить из топлива, выгружаемого из активной зоны реактора, новое. Сообщалось, что общий объем инвестиций в проект "Прорыв" по состоянию на сентябрь 2022 года оценивался в 240 млрд рублей.

Ранее назывались потенциальные сроки ввода БРЕСТа - 2026-2027 гг. В СХК в конце прошлого года сообщали "Интерфаксу", что модель переработки отработавшего ядерного топлива будет введена в 2030 году.

Алексей Лихачев АЭС Росатом
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