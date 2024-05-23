"Росатом" ведет переговоры о вхождении Индии в проект "Прорыв"

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - "Росатом" ведет переговоры с индийскими партнерами об их вхождении в проект "Прорыв", сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев в связи с приездом индийской делегации в Северск, где реализуется проект.

"Мы первые в мире, первые на планете реализуем этот проект не в теории, не в 3D-моделях, а непосредственно на земле, здесь, в Северске. Я практически уже уверен, что индийские партнеры в том или ином виде присоединятся к этой работе, к этому проекту. Нам важно, создав здесь, в Северске определенные компетенции, дальше это масштабировать, в первую очередь в РФ, и фактически одновременно с этим - с нашими ближайшими стратегическими партнерами. Об этом мы ведем переговоры", - сказал Лихачев.

Он добавил, что Россия и Индия развивают сотрудничество не только в ядерной сфере, но и в других областях.

"Идет разговор и о совместных проектах на Северном морском пути, использование этого глобального транспортного коридора в интересах индийской экономики. В научно-технологических сферах, таких, допустим, как квантовые компетенции, имею в виду и квантовые вычисления, и связь, и квантовую сенсорику. Вот эти насыщенные переговоры, мне кажется, нас выведут на совершенно новый качественный уровень взаимодействия с Индией. Не только в традиционных ядерных компетенциях, но в целом ряде проектов технологического суверенитета", - подчеркнул Лихачев.

"Прорыв" - проект строительства опытного демонстрационного энергетического комплекса, он стартовал в 2011 году. Проект предполагает строительство на базе "Сибирского химического комбината" (СХК, входит в "ТВЭЛ") трех очередей: модуля фабрикации/рефабрикации топлива (строительство начато в 2016 году, запуск запланирован на 2024 год), АЭС с реактором "БРЕСТ-300" (строительство начато в 2021 году, запуск запланирован на 2027 год) и модуля переработки отработавшего ядерного топлива (начало строительства запланировано на 2025-2026 годы, ввод - на 2030 год). Общий объем инвестиций в проект по состоянию на сентябрь 2022 года оценивался в 240 млрд рублей.

Реализация проекта ведется на территории АО "Сибирский химический комбинат", который расположен в Северске Томской области. Предприятие объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами.