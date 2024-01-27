Ирландия и Норвегия продолжат финансировать БАПОР

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Ирландия и Норвегия, в отличие от ряда стран, не планируют прекращать поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), несмотря на сообщения о том, что некоторые его сотрудники могут быть причастны к нападению ХАМАС на Израиль.

"У Ирландии нет планов прекращать финансирование жизненно важной деятельности БАПОР в Газе. (...) Ирландия предоставила агентству 18 млн евро в 2023 году и продолжит поддержку в 2024 году", - написал заместитель премьера Ирландии и глава МИД Михол Мартин в соцсети X.

Он подчеркнул, что 13 тыс. сотрудников организации предоставляют палестинцам "спасающую жизни помощь невероятной ценой: около 100 работников были убиты за прошедшие четыре месяцы".

В свою очередь норвежское представительство при Палестинской национальной администрации также сообщило, что продолжит помогать организации.

"Ситуация в Газе катастрофическая, и БАПОР - главная гуманитарная организация там. Норвегия продолжает поддержку палестинского народа через БАПОР", - говорится в сообщении представительства в соцсети X.

В нем подчеркивается, что "необходимо различать то, что могли сделать отдельные люди, и то, что отстаивает БАПОР".

"Десятки тысяч сотрудников организации в Газе, на Западном берегу Иордана и во всем регионе играют важную роль в распределении помощи, спасении жизней и обеспечении основных нужд и прав", - отмечает представительство Норвегии в Рамаллахе.

Ранее в субботу Великобритания, Финляндия, Нидерланды, Италия, Канада и Австралия сообщили о приостановке финансирования БАПОР из-за данных о причастности его сотрудников к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября.

Накануне госдепартамент США объявил, что Вашингтон приостанавливает программу по дополнительному финансированию агентства. Таким образом, уже семь стран приняли такое решение.

В пятницу глава БАПОР Филипп Ладзарини заявил, что в агентстве начали расследование в связи с обвинениями, выдвинутыми властями Израиля. Кроме того, он сообщил, что подозреваемые в причастности к нападению на Израиль уволены.

"Чтобы защитить способность агентства предоставлять гуманитарную помощь, я принял решение немедленно расторгнуть контракты с этими сотрудниками и начать расследование, чтобы безотлагательно выяснить всю правду. Любой сотрудник БАПОР, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе через уголовное преследование", - говорится в заявлении Ладзарини.

В свою очередь, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш шокирован сообщениями о возможном участии сотрудников БАПОР в нападении на Израиль и призывает как можно быстрее с этим разобраться.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.