Ирак осудил атаку на базу США на границе Иордании с Сирией

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Ирак осуждает атаку беспилотников на американскую военную базу на границе Иордании с Сирией, в результате которой погибли военные из США, и призывает нормализовать обстановку на Ближнем Востоке, передают западные СМИ.

"Правительство Ирака осуждает продолжение эскалации", - говорится в заявлении представителя правительства Бассема аль-Авади. По его словам, Багдад готов "сотрудничать в установлении основополагающих правил для предотвращения дальнейших инцидентов в регионе и сдерживания эскалации конфликта".

Ранее Центральное командование ВС США сообщило об атаке беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 34 были ранены.

Иорданские власти заявляли, что обстрелу подверглись американские военные на сирийской стороне границы.