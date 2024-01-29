Профсоюзы фермеров во Франции заявили о подготовке к "осаде" Парижа

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Представители сельскохозяйственной отрасли Франции готовятся в понедельник к массовой акции протеста, которую профсоюзы фермеров назвали "осадой" Парижа, сообщают французские СМИ.

В профсоюзе "Молодые фермеры" заявили, что ожидают от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. трактористов на дорогах Парижского региона.

Согласно информации организаторов акции, участники протестов намерены заблокировать дороги в Париже к 14:00 по местному времени (16:00 по Москве). По их словам, трактористы перекроют такие крупные автомагистрали, как, например, А1 (связывающую Лилль и Париж) и А4 (связывающую Страсбург и Париж).

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен ранее заявил, что "для сдерживания напряженности" в понедельник задействуют около 15 тыс. сотрудников полиции и жандармерии.

Блокировка дорог участниками акций продолжается и в других регионах Франции, в частности в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег.

Французские фермеры выступают против повышения налогов и роста цен, в частности на топливо для сельскохозяйственной техники, а также требуют отменить ограничения, связанные с вводимыми во Франции и ЕС экологическими стандартами.

На прошлой неделе премьер Франции Габриэль Атталь объявил о введении десяти мер, которые направлены на облегчение условий деятельности работников сельскохозяйственной сферы. Однако фермеры остались недовольны этими шагами и заявили, что продолжат акции протеста.