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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Фермеры заблокировали дороги под Парижем в ожидании переговоров с правительством

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В середине дня 29 января фермеры заблокировали несколько ключевых автомагистралей на подступах к Парижу, требуя улучшения условий работы, пишет Ouest-France.

В начале акции протеста были перекрыты в 12 местах восемь автомагистралей и одна трасса национального значения. Аналогичные действия предпринимаются французскими фермерами и в районе крупнейших городов страны Марселя и Лиона.

Ожидается, что в 18:00 (20:00 по Москве) премьер-министр Габриэль Атталь встретится с руководителями профсоюза "Молодые сельхозпроизводители" и Национальной федерации профсоюзов сельхозпроизводителей (FNSEA), которые выступают лидерами протестной акции. Профсоюзы считают недостаточными первые меры, объявленные главой правительства 26 января в разгар движения колонн сельскохозяйственной техники в сторону Парижа.

Атталь сообщил тогда, что правительство приняло решение о введении десяти мер, которые начнут действовать с минувшей субботы. По словам премьера, эти меры направлены на облегчение условий деятельности работников сельскохозяйственной сферы.

Ранее глава МВД Жеральд Дарманен объявил о привлечении к обеспечению общественного порядка вокруг столицы 15 тысяч полицейских и жандармов. Президент Эммануэль Макрон дал указание не допустить, чтобы тракторы въехали в Париж и крупные города.

Некоторые профсоюзы требовали блокады крупнейшего оптового рынка свежей продовольственной продукции Ранжис под Парижем. С этим не согласилась FNSEA. Дарманен заявил по этому поводу, что блокирование данного стратегически важного пункта снабжения столицы продовольствием будет представлять собой "красную линию", которую недопустимо пересекать.

Организаторы акции ждут итогов переговоров с премьер-министром для определения своих дальнейших действий.

Протесты фермеров во Франции

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Габриэль Атталь Жеральд Дарманен Париж Эммануэль Макрон Франция
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