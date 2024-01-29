В Кишиневе отрицают наличие планов военного подавления Приднестровья

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил о приверженности Кишинева урегулированию приднестровского конфликта исключительно мирным путем.

"Я еще раз подчеркну: Молдавия намерена разрешить приднестровский конфликт исключительно мирным путем (...) Не существует никакого плана военного подавления Приднестровья", - сказал Серебрян на пресс-конференции в Кишиневе в понедельник.

"Все, что мы хотим, - поэтапно привести регион в правовое поле Молдавии (...) Разрешение приднестровского конфликта будет осуществляться исключительно на основании диалога до полной реинтеграции этого региона в Молдавию", - подчеркнул он.

"Никакие другие сценарии рассматриваться не могут", - добавил Серебрян.

Вице-премьер выразил надежду, что 2024 год, несмотря на трудности, отметится новыми успехами в процессе реинтеграции.