Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

В Кишиневе отрицают наличие планов военного подавления Приднестровья

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил о приверженности Кишинева урегулированию приднестровского конфликта исключительно мирным путем.

"Я еще раз подчеркну: Молдавия намерена разрешить приднестровский конфликт исключительно мирным путем (...) Не существует никакого плана военного подавления Приднестровья", - сказал Серебрян на пресс-конференции в Кишиневе в понедельник.

В миреПогранполиция Молдавии не считает паспорт ПМР основанием для въезда в странуЧитать подробнее

"Все, что мы хотим, - поэтапно привести регион в правовое поле Молдавии (...) Разрешение приднестровского конфликта будет осуществляться исключительно на основании диалога до полной реинтеграции этого региона в Молдавию", - подчеркнул он.

"Никакие другие сценарии рассматриваться не могут", - добавил Серебрян.

Вице-премьер выразил надежду, что 2024 год, несмотря на трудности, отметится новыми успехами в процессе реинтеграции.

Молдавия Приднестровье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новый глава МИД Молдавии рассказал о планах по развитию отношений с Россией

Новый глава МИД Молдавии рассказал о планах по развитию отношений с Россией

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 января

Проиранская группировка взяла ответственность за удары по базам США в Иордании и Сирии

ЕС создаст проблемы в экономике Венгрии в случае отказа Будапешта поддержать помощь Киеву

ЕС создаст проблемы в экономике Венгрии в случае отказа Будапешта поддержать помощь Киеву

Пхеньян заявил об успешном испытании запущенных с подлодки крылатых ракет

Финляндии предстоит второй тур президентских выборов

Финляндии предстоит второй тур президентских выборов

В Аммане заявили, что военная база США была атакована не с территории Иордании

Что произошло за день: воскресенье, 28 января

Трое военных США погибли в результате атаки беспилотников в Иордании

Трое военных США погибли в результате атаки беспилотников в Иордании

Лукашенко призвал Украину и страны Балтии работать с Россией и Белоруссией

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });