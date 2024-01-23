Погранполиция Молдавии не считает паспорт ПМР основанием для въезда в страну

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пограничная полиция Молдавии не считает паспорт Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) основанием для въезда в страну, решение о том, можно ли пересечь госграницу, принимает пограничник, который рассматривает ситуацию для каждого конкретного пассажира, сообщили в ведомстве во вторник.

"Пограничная полиция уточняет, что разрешение на пересечение государственной границы не будут выдавать на основании документов, выданных властями приднестровского региона, так как это непризнанный документ, и он не входит в список проездных документов", - говорится в сообщении.

Так в ведомстве прокомментировали случившийся инцидент с главой Тираспольского горсуда Анной Мамей, возвращающейся из Москвы.

В то же время полиция отмечает, что "эти документы можно предъявить как подтверждающие для въезда иностранцев на территорию Молдавии".

"Решение о том, можно ли пересечь госграницу, принимает сотрудник пограничной полиции на линии контроля, который рассматривает ситуацию для каждого конкретного пассажира, в зависимости от представленных документов и заявленной цели поездки", - сообщили в Погранполиции.

Во вторник МИД непризнанной ПМР заявил, что "молдавские власти депортировали гражданку ПМР, председателя Тираспольского городского суда Анну Мамей". Власти Приднестровья выразили возмущение тем, что молдавские пограничники не пустили в регион чиновницу, которая возвращалась домой из Москвы.

По данным СМИ Приднестровья, причиной отказа во въезде Мамей в Молдавию стал тот факт, что она не смогла представить доказательства того, что "у нее достаточно средств для пребывания и возвращения в страну происхождения (Россию)". В результате, Мамей была вынуждена вернуться в Москву тем же самолетом - с пересадкой в Ереване.