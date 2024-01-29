ЮАР призвала одинаково применять международное право к сторонам конфликта в Газе

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент ЮАР Сирил Рамафоса в понедельник призвал объективно применять международное право для защиты мирных граждан как в Израиле, так и в секторе Газа, передает агентство EFE.

"Мы последовательны в применении международного права. Мы последовательны, когда осуждаем зверства, совершенные ХАМАС против израильского мирного населения 7 октября 2023 года. И мы призывали к освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа", - приводит слова Рамафосы агентство.

"Однако нападение на мирных жителей в Израиле не может оправдать последующие действия, совершенные израильской армией против жителей сектора Газа", - добавил он.

Международный суд ООН в пятницу вынес промежуточное решение по иску ЮАР. Суд не стал призывать Израиль прекращать военную операцию в секторе Газа, но постановил, чтобы израильская сторона приняла меры для защиты палестинцев в секторе Газа. Суд постановил, что Израиль обязан обеспечить защиту зданий в Газе, а также - беспрепятственное поступление в анклав гуманитарной помощи.

Такое решение суд вынес по иску ЮАР с обвинением Израиля в геноциде палестинского населения в Газе. ЮАР требовала, чтобы в рамках временных мер суд распорядился немедленно прекратить военные действия в Газе. Однако в суде пояснили, что имеют право принимать временные меры, отличающиеся от того, что запрашивает истец.

Нынешнее решение суда - промежуточное. Речь идет о мерах, которые, по мнению судей, нужно принять, не дожидаясь завершения разбирательства. Принятие таких мер не означает, что суд уже принял решение, виновен ли Израиль в совершении геноцида. В суде объяснили, что для одобрения временных мер достаточно, чтобы суд убедился, что хотя бы часть выдвинутых истцом обвинений выглядит правдоподобно.

В Израиле отвергли это постановление суда, а в ХАМАС - приветствовали. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна продолжит борьбу против группировки ХАМАС в секторе Газа и намерена сражаться с ней до полной победы.

Палестинское движение ХАМАС в свою очередь заявило, что приветствует постановление Международного суда ООН, предписывающее Израилю принять меры по защите жителей сектора Газа. В группировке назвали решение суда важным этапом по изоляции Израиля на мировой арене.