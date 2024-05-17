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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

В Израиле сочли необоснованными обвинения в совершении геноцида в Газе

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Израильская делегация в Международном суде ООН отвергла обвинения со стороны ЮАР в геноциде палестинцев в секторе Газа, сообщают европейские СМИ.

Замгенпрокурора Израиля Гилад Ноам заявил на слушаниях, что обвинения ЮАР "полностью оторваны от фактов и обстоятельств".

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"Вооруженный конфликт не является синонимом геноцида", - сказал Ноам.

В Международном суде ООН накануне начались двухдневные слушания по запросу ЮАР. В Претории требуют принятия дополнительных временных мер в отношении Израиля и настаивают, чтобы тот прекратил военную операцию в Рафахе.

Ранее посол ЮАР в Нидерландах Вусимузи Мадонсела заявил, что Израиль, по мнению Претории, продолжает геноцид палестинцев в секторе Газа.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 17 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Газа ХАМАС сектор Газа
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