В Израиле сочли необоснованными обвинения в совершении геноцида в Газе

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Израильская делегация в Международном суде ООН отвергла обвинения со стороны ЮАР в геноциде палестинцев в секторе Газа, сообщают европейские СМИ.

Замгенпрокурора Израиля Гилад Ноам заявил на слушаниях, что обвинения ЮАР "полностью оторваны от фактов и обстоятельств".

"Вооруженный конфликт не является синонимом геноцида", - сказал Ноам.

В Международном суде ООН накануне начались двухдневные слушания по запросу ЮАР. В Претории требуют принятия дополнительных временных мер в отношении Израиля и настаивают, чтобы тот прекратил военную операцию в Рафахе.

Ранее посол ЮАР в Нидерландах Вусимузи Мадонсела заявил, что Израиль, по мнению Претории, продолжает геноцид палестинцев в секторе Газа.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.