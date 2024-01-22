Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Клонирование макака-резуса в Китае, новое одобрение терапии на основе CRISPR в США и впервые найденные пещеры на комете

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Ronald Patrick/Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- В настоящее время широко признаны три вида парантропов – массивных австралопитеков. Палеоантропологи описали новый подвид южноафриканских парантропов, получивший название Paranthropus robustus ukusa. Поводом для этого послужили находки возрастом около 2 млн лет, сделанные в южноафриканском комплексе пещер Дримолен. Кроме того, было предложено пересмотреть всю систематику гоминин.

- Сверхмощная солнечная вспышка, произошедшая в 5259 году до нашей эры, позволила датировать неолитическое поселение Дисплио в современной Греции с высокой точностью. Этот памятник открыли еще в 1932 году, но его систематические исследования начались лишь спустя 60 лет. Как выяснилось, самый поздний можжевельник для построек поселения срубили в 5140 году до нашей эры, а активная фаза строительства продолжалась 188 лет. Ученые смогли установить это по следам в виде избыточного радиоуглерода в годичных кольцах дерева.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Китайские ученые радикально модернизировали технологию переноса ядер соматических клеток и сумели вырастить здорового клона макака-резуса (Macaca mulatta). Ранее не удавалось получить жизнеспособную обезьяну этого вида путем клонирования. На момент написания научной статьи он жил уже больше двух лет.

- Как понять по клочку папируса, сколько ему лет? Побывал ли он в составе картонажа – древнеегипетского папье-маше? Теперь ответить на эти вопросы исследователям помогут данные о концентрации различных элементов в древнем писчем материале. Анализ показал, что в папирусах эллинистической эпохи, которые использовались для изготовления картонажа, повышен уровень кальция. Кроме того, ученые смогли по составу чернил различить папирусы разного возраста, а по высокой концентрации свинца можно найти области, которые ранее были покрыты чернилами.

- FDA разрешило применять терапию на основе CRISPR по еще одному показанию – бета-талассемии. Она предназначена пациентам в возрасте 12 лет и старше, зависимым от переливаний крови. С помощью препарата эксагамглоген аутотемцел (экса-цел, exa-cel, торговое название Casgevy) в кроветворных стволовых клетках, забранных у пациента, выключат ген BCL11A и введут их обратно в организм. После этого костный мозг начнет вырабатывать фетальный гемоглобин, который замещает собой дефектный.

- В астрономии случайный характер значительных открытий – частое явление. Так произошло и с тремя пещерами на ядре кометы Чурюмова – Герасименко, которые нашлись на снимках станции "Розетта". Размеры входов в пещеры – от 15 до 30 м в поперечнике, а глубина пещер колеблется от 20 до 47 м. Спектральные данные указывают на наличие подповерхностного водяного льда. Время жизни пещер на ядре кометы оценивается в 1,8-2 года. Ученые также определили, что яркий 20-минутный джет, возникший на ядре в июле 2015 года, появился в результате кратковременного освещения Солнцем ледяного дна одной из пещер.

- Хирурги пересадили человеку со смертью головного мозга печень от ГМ-свиньи (то есть генетически модифицированной; модификация нужна, чтобы снизить интенсивность иммунологического отторжения органов). Свиную ГМ-печень подключили к кровеносной системе реципиента, не помещая орган в его брюшную полость. Свиная печень была помещена в аппарат, в котором обычно хранится донорская человеческая печень перед трансплантацией, чтобы поддерживать циркуляцию крови между органом и телом. В течение 72 часов она эффективно фильтровала кровь.

- Лунный модуль Peregrine американской компании Astrobotic Technologies завершил свой 10-дневный космический полет в атмосфере Земли. Модуль должен был высадиться на Луну, но не смог ее достичь из-за утечки топлива. Для безопасного входа в атмосферу аппарат скорректировал траекторию, сделав 23 коротких включения основных двигателей. Peregrine вошел в земную атмосферу поздно вечером 18 января, а его несгоревшие фрагменты упали в удаленной от суши южной части Тихого океана в 00:04 по московскому времени 19 января.

- Тихоходки, впадая в состояние криптобиоза, могут выжить в самых неблагоприятных и экстремальных условиях, таких как замораживание, кислородное голодание и радиация. Они втягивают конечности и сжимаются, при этом их метаболизм почти прекращается, а организм теряет почти всю влагу. При наступлении благоприятных условий тихоходки возвращаются в обычную форму. Однако до сих пор не было ясно, какие механизмы опосредуют вход в криптобиоз и выход из него. Как выясняется, входить в криптобиоз тихоходкам помогают активные формы кислорода, которые активно вырабатываются в клетках в условиях стресса и окисляют аминокислоту цистеин. Выход из криптобиоза происходит за счет восстановления цистеина, но этот процесс должен строго регулироваться, иначе тихоходка может погибнуть.

- Event Horizon Telescope поделился новыми снимками уже знакомой исследователям черной дыры в галактике M87. Изображение было получено по данным наблюдений 2018 года. На новой картинке можно увидеть то же яркое кольцо с тенью от черной дыры в центре, однако светлое пятно, в отличие от снимка 2017 года, сместилось на 30 градусов против часовой стрелки. В этой статье N+1 разбирался, почему ученые из года в год смотрят в одну и ту же точку на небе.

N+1 Дайджест
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Парламент Турции планирует проголосовать по заявке Швеции в НАТО на этой неделе

Регулятор США рекомендовал авиакомпаниям проверить еще одну модель Boeing 737

Регулятор США рекомендовал авиакомпаниям проверить еще одну модель Boeing 737

Палестинская администрация согласна получать собираемые Израилем налоги без средств для Газы

Ж/д-сферу ФРГ ждут новые забастовки после отказа профсоюза от предложения Deutsche Bahn

Ж/д-сферу ФРГ ждут новые забастовки после отказа профсоюза от предложения Deutsche Bahn

Песков подтвердил планирование скорых переговоров Путина и Лукашенко

Талибы доставили выживших в крушении российского самолета в Кабул

Нефть Brent подешевела до $78,2 за баррель

Индексы США существенно выросли в пятницу

Индексы США существенно выросли в пятницу

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });