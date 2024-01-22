Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Клонирование макака-резуса в Китае, новое одобрение терапии на основе CRISPR в США и впервые найденные пещеры на комете

Фото: Ronald Patrick/Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- В настоящее время широко признаны три вида парантропов – массивных австралопитеков. Палеоантропологи описали новый подвид южноафриканских парантропов, получивший название Paranthropus robustus ukusa. Поводом для этого послужили находки возрастом около 2 млн лет, сделанные в южноафриканском комплексе пещер Дримолен. Кроме того, было предложено пересмотреть всю систематику гоминин.

- Сверхмощная солнечная вспышка, произошедшая в 5259 году до нашей эры, позволила датировать неолитическое поселение Дисплио в современной Греции с высокой точностью. Этот памятник открыли еще в 1932 году, но его систематические исследования начались лишь спустя 60 лет. Как выяснилось, самый поздний можжевельник для построек поселения срубили в 5140 году до нашей эры, а активная фаза строительства продолжалась 188 лет. Ученые смогли установить это по следам в виде избыточного радиоуглерода в годичных кольцах дерева.

- Китайские ученые радикально модернизировали технологию переноса ядер соматических клеток и сумели вырастить здорового клона макака-резуса (Macaca mulatta). Ранее не удавалось получить жизнеспособную обезьяну этого вида путем клонирования. На момент написания научной статьи он жил уже больше двух лет.

- Как понять по клочку папируса, сколько ему лет? Побывал ли он в составе картонажа – древнеегипетского папье-маше? Теперь ответить на эти вопросы исследователям помогут данные о концентрации различных элементов в древнем писчем материале. Анализ показал, что в папирусах эллинистической эпохи, которые использовались для изготовления картонажа, повышен уровень кальция. Кроме того, ученые смогли по составу чернил различить папирусы разного возраста, а по высокой концентрации свинца можно найти области, которые ранее были покрыты чернилами.

- FDA разрешило применять терапию на основе CRISPR по еще одному показанию – бета-талассемии. Она предназначена пациентам в возрасте 12 лет и старше, зависимым от переливаний крови. С помощью препарата эксагамглоген аутотемцел (экса-цел, exa-cel, торговое название Casgevy) в кроветворных стволовых клетках, забранных у пациента, выключат ген BCL11A и введут их обратно в организм. После этого костный мозг начнет вырабатывать фетальный гемоглобин, который замещает собой дефектный.

- В астрономии случайный характер значительных открытий – частое явление. Так произошло и с тремя пещерами на ядре кометы Чурюмова – Герасименко, которые нашлись на снимках станции "Розетта". Размеры входов в пещеры – от 15 до 30 м в поперечнике, а глубина пещер колеблется от 20 до 47 м. Спектральные данные указывают на наличие подповерхностного водяного льда. Время жизни пещер на ядре кометы оценивается в 1,8-2 года. Ученые также определили, что яркий 20-минутный джет, возникший на ядре в июле 2015 года, появился в результате кратковременного освещения Солнцем ледяного дна одной из пещер.

- Хирурги пересадили человеку со смертью головного мозга печень от ГМ-свиньи (то есть генетически модифицированной; модификация нужна, чтобы снизить интенсивность иммунологического отторжения органов). Свиную ГМ-печень подключили к кровеносной системе реципиента, не помещая орган в его брюшную полость. Свиная печень была помещена в аппарат, в котором обычно хранится донорская человеческая печень перед трансплантацией, чтобы поддерживать циркуляцию крови между органом и телом. В течение 72 часов она эффективно фильтровала кровь.

- Лунный модуль Peregrine американской компании Astrobotic Technologies завершил свой 10-дневный космический полет в атмосфере Земли. Модуль должен был высадиться на Луну, но не смог ее достичь из-за утечки топлива. Для безопасного входа в атмосферу аппарат скорректировал траекторию, сделав 23 коротких включения основных двигателей. Peregrine вошел в земную атмосферу поздно вечером 18 января, а его несгоревшие фрагменты упали в удаленной от суши южной части Тихого океана в 00:04 по московскому времени 19 января.

- Тихоходки, впадая в состояние криптобиоза, могут выжить в самых неблагоприятных и экстремальных условиях, таких как замораживание, кислородное голодание и радиация. Они втягивают конечности и сжимаются, при этом их метаболизм почти прекращается, а организм теряет почти всю влагу. При наступлении благоприятных условий тихоходки возвращаются в обычную форму. Однако до сих пор не было ясно, какие механизмы опосредуют вход в криптобиоз и выход из него. Как выясняется, входить в криптобиоз тихоходкам помогают активные формы кислорода, которые активно вырабатываются в клетках в условиях стресса и окисляют аминокислоту цистеин. Выход из криптобиоза происходит за счет восстановления цистеина, но этот процесс должен строго регулироваться, иначе тихоходка может погибнуть.

- Event Horizon Telescope поделился новыми снимками уже знакомой исследователям черной дыры в галактике M87. Изображение было получено по данным наблюдений 2018 года. На новой картинке можно увидеть то же яркое кольцо с тенью от черной дыры в центре, однако светлое пятно, в отличие от снимка 2017 года, сместилось на 30 градусов против часовой стрелки. В этой статье N+1 разбирался, почему ученые из года в год смотрят в одну и ту же точку на небе.