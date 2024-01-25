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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Компании Boeing запретили расширять производство 737 MAX

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) запретит Boeing Co. расширять производство самолетов 737 MAX после инцидента с потерей двери в воздухе лайнером 737-9 MAX в начале января, говорится в пресс-релизе регулятора.

FAA также утвердило процесс проверки и технического обслуживания 171 самолета 737-9 MAX, полеты которых были приостановлены в связи с инцидентом. После успешного завершения этого процесса их можно будет вернуть в эксплуатацию.

"Мы не удовлетворим запросы Boeing на расширение производства и не одобрим дополнительные линии производства 737 MAX, пока не убедимся, что устранены выявленные в рамках этого процесса проблемы в области контроля качества", - заявил глава FAA Майкл Уитакер.

В начале января самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал. Авиаперевозчик получил самолет от Boeing в ноябре 2023 года.

После этого FAA распорядилось временно остановить полеты самолетов Boeing 737-9 MAX в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями.

Boeing FAA США Майкл Уитакер Alaska Airlines
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