Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

В транскаспийский маршрут между Европой и Центральной Азией инвестируют 10 млрд евро

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Европейские и международные финансовые институты выделят 10 млрд евро на инвестиции в проект транспортного коридора между Европой и Центральной Азией, объявил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис на форуме инвесторов в Брюсселе.

"Я рад видеть, что международные партнеры, присутствующие сегодня, обязались предоставить инвестиции в размере 10 миллиардов евро для развития устойчивого транспортного сообщения в Центральной Азии, включая новые обязательства Европейской комиссии и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере 1,5 миллиардов евро", - сказал он.

В форуме инвесторов проекта Global Gateway ("Глобальные Ворота") участвуют высокопоставленные представителей Еврокомиссии, стран ЕС, Центральной Азии, Кавказа и Турции. В числе участников - государства "Большой семерки", финансовые институты и частные компании.

Международные наблюдатели расценивают Global Gateway как европейскую альтернативу китайскому проекту "Один пояс - один путь". В пресс-релизе Еврокомиссии прямо говорится, что события на Украине продиктовали "безотлагательность поиска альтернативных, надежных и эффективных торговых путей между Европой и Азией, которые не будут проходить через Россию".

Участники двухдневного форума обсудят необходимые инвестиции для превращения Транскаспийского транспортного коридора в современный, мультимодальный и эффективный маршрут, соединяющий Европу через Черное море и Южный Кавказ с Центральной Азией за 15 дней.

Обсуждение основано на исследовании "Устойчивые транспортные связи между Европой и Центральной Азией", которое проведено прошлым летом под эгидой Еврокомиссии Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Оно выявило 33 приоритетных цели в физической инфраструктуре и 7 ключевых действий в области сопряжения связи, реализация которых повысит эффективность и экономическую привлекательность транскаспийского транспортного маршрута. Они были представлены на 2-м Экономическом форуме ЕС-Центральная Азия, который состоялся в мае 2023 года в Алма-Ате.

Азия Валдис Домбровскис ЕБРР Еврокомиссия Global Gateway Каспий Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС изучает требования Венгрии ужесточить контроль над средствами для Украины

Карла III выписали из больницы

Обострение палестино-израильского конфликта

NBC сообщил о согласовании новой сделки по освобождению заложников ХАМАС

Brent перешла в минус и подешевела до $82,28 за баррель

Brent перешла в минус и подешевела до $82,28 за баррель

Ллойд Остин вернулся к работе в Пентагоне

Ллойд Остин вернулся к работе в Пентагоне

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Оторвавшуюся в полете дверь Boeing могли забыть закрепить болтами

Обострение палестино-израильского конфликта

Офис Нетаньяху назвал конструктивными продолжающиеся переговоры по Газе

Офис Нетаньяху назвал конструктивными продолжающиеся переговоры по Газе

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили покидает свой пост

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили покидает свой пост

Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении РФ

Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });