ВБ оценил инвестиции в развитие Транскаспийского маршрута в $28 млрд за 15 лет

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Развитие инфраструктуры "Среднего коридора" (Транскаспийского маршрута, связывающего Китай и страны Центральной Азии с Европой через Каспийское и Черное моря) потребует почти $28 млрд инвестиций в течение ближайших 15 лет, заявила региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс.

Как передает агентство Report, она сказала это на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме.

"По оценкам ВБ, потребности в инвестициях в инфраструктуру для "Среднего коридора" составят около $28 млрд в течение ближайших 15 лет. Из них $25 млрд требуется для железных дорог, $1,8 млрд - для расширения и модернизации портов", - сказала Прайс.

По ее словам, в настоящее время в точках пересечения различных видов транспорта - например, при переходе с морского транспорта на железнодорожный - возникают "узкие горлышки", ограничивающие пропускную способность маршрута, и именно эти вопросы необходимо решать в первую очередь.

"Еще одна важная проблема заключается в том, что сейчас нужно проходить через множество разных стран. Поэтому крайне важно гармонизировать подходы в сфере цифровизации процедур и регулирования, чтобы сделать переход для пользователей коридора максимально бесшовным. Мы очень активно вовлечены в развитие и укрепление коридора", - добавила она.

Прайс подчеркнула, что у многосторонних банков развития нет достаточного объема средств, чтобы полностью удовлетворить существующие запросы. "Поэтому мы все больше и больше совершенствуем партнерскую модель, привлекая частный капитал и работая с правительствами именно в этом ключе", - сказала она.