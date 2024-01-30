В Израиле планируют сохранить военный контроль над Газой по окончании конфликта

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - После завершения конфликта с группировкой ХАМАС в секторе Газа Израиль должен оставить за собой военный контроль над анклавом, считает глава Минобороны страны Йоав Галант.

"После войны, когда все закончится, я думаю, очевидно, что ХАМАС не будет контролировать сектор Газа. Израиль получит военный контроль над Газой, но не будет контролировать палестинские гражданские власти", - приводит слова Галанта The Times of Israel. Такую точку зрения министр высказал членам комитета по иностранным делам и обороне израильского парламента.

При этом он отметил, что уничтожение военной инфраструктуры ХАМАС продолжается, несмотря на значительные трудности.

По мнению Галанта, Израиль достигнет своих военных целей, среди которых - ликвидация военных и лидерских возможностей ХАМАС и освобождение израильских заложников. Идея контроля израильских военных над палестинскими территориями претворяется в жизнь на Западном берегу реки Иордан: эта территория разделена на зоны A, B и C. Зона B находится под гражданским контролем Палестинской национальной администрации, но под военным контролем Израиля.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в анклаве.