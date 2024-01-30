Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

В Израиле планируют сохранить военный контроль над Газой по окончании конфликта

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - После завершения конфликта с группировкой ХАМАС в секторе Газа Израиль должен оставить за собой военный контроль над анклавом, считает глава Минобороны страны Йоав Галант.

"После войны, когда все закончится, я думаю, очевидно, что ХАМАС не будет контролировать сектор Газа. Израиль получит военный контроль над Газой, но не будет контролировать палестинские гражданские власти", - приводит слова Галанта The Times of Israel. Такую точку зрения министр высказал членам комитета по иностранным делам и обороне израильского парламента.

В миреНетаньяху отверг идею палестинской государственностиЧитать подробнее

При этом он отметил, что уничтожение военной инфраструктуры ХАМАС продолжается, несмотря на значительные трудности.

По мнению Галанта, Израиль достигнет своих военных целей, среди которых - ликвидация военных и лидерских возможностей ХАМАС и освобождение израильских заложников. Идея контроля израильских военных над палестинскими территориями претворяется в жизнь на Западном берегу реки Иордан: эта территория разделена на зоны A, B и C. Зона B находится под гражданским контролем Палестинской национальной администрации, но под военным контролем Израиля.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в анклаве.

Израиль сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Литве постановил вывести из санкционного списка ветропарк "Интер РАО"

Суд в Литве постановил вывести из санкционного списка ветропарк "Интер РАО"

МВФ повысил прогноз по росту ВВП России в 2024 году до 2,6% с 1,1%

Блинкен в шестой раз с начала военного конфликта в Газе посетит Израиль

Британское население достигнет 70 млн человек на десять лет раньше прогнозов

Британское население достигнет 70 млн человек на десять лет раньше прогнозов

МИД РФ предостерег США от возвращения тактического ядерного оружия в Британию

Протестующие французские фермеры второй день подряд блокируют Париж

Протестующие французские фермеры второй день подряд блокируют Париж

Венгрия согласна на компромисс по помощи Киеву, если утверждать ее ежегодно

Венгрия согласна на компромисс по помощи Киеву, если утверждать ее ежегодно

Суд в Пакистане приговорил экс-премьера Имрана Хана к 10 годам тюрьмы

Обострение палестино-израильского конфликта

В Катаре отметили прогресс в переговорах по ситуации в секторе Газа

Компания Илона Маска Neuralink впервые вживила мозговой имплантат человеку

Компания Илона Маска Neuralink впервые вживила мозговой имплантат человеку
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });