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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Нетаньяху отверг идею палестинской государственности

Премьер Израиля довел свою позицию до сведения США

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг в ходе общенациональной пресс-конференции заявил, что не считает возможным создание палестинского государства после окончания операции в секторе Газа, и эту позицию он объяснил США.

"Нетаньяху отверг идею палестинской государственности. Он сказал, что довел до сведения американцев эту позицию", - сообщает Associated Press.

"По любым будущим договоренностям (...) Израилю нужен контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан. Это противоречит идее суверенитета. И что мы можем сделать? Премьер-министру нужно уметь сказать "нет" нашим друзьям", - приводит агентство его слова.

При этом, по информации The Times of Israel, Нетаньяху отметил, что подобная политика не помешает Израилю продолжить улучшать отношения с арабскими государствами.

Также он сказал, что Израиль продолжит борьбу с группировкой ХАМАС вплоть до полной победы над ней и выполнения своих целей, хотя "на победу могут уйти долгие месяцы". По его словам, нужно добиться того, чтобы из Газы больше никогда не исходила угроза для Израиля. Также речь идет о разоружении формирований в этом анклаве, контроле Израиля в сфере безопасности над территорией и над поставками грузов в Газу.

Нетаньяху подчеркнул, что остановить операцию сейчас – "навредить безопасности Израиля на целые поколения" и показать противникам слабость страны.

Выступая на форуме в Давосе в среду, госсекретарь США Энтони Блинкен вновь объяснил, что создание палестинского государства позволит добиться стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и гарантирует безопасность Израиля в долгосрочной перспективе. Одновременно с тем, заверил госсекретарь, интеграция Израиля с другими региональными государствами изолирует Иран и подчиненные ему силы, включая хуситов. В то же время Блинкен указал, что именно Израилю решать, воспользуется ли он этим шансом.

В минувший вторник глава МИД Саудовской Аравии, принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд в ответ на вопрос, может ли Эр-Рияд признать Израиль в рамках широкого соглашения, которое урегулирует ближневосточный конфликт и поспособствует появлению палестинского государства, сказал: "Конечно". Он подчеркнул, что мир для Израиля "может быть только при наличии государства палестинцев". Однако сейчас, по оценкам министра, действия Израиля ставят под угрозу перспективы его будущего мира и безопасности.

7 октября радикальное движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ израильские военные начали военную операцию против ХАМАС.

Хроника 07 октября 2023 года – 18 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Биньямин Нетаньяху США ХАМАС сектор Газа
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