Израиль может создать в Газе временное военное правительство

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Израиль рассматривает возможность создания в секторе Газа временного израильского военного правительства, которое после завершения военной операции будет некоторое время отвечать за гуманитарные нужды, сообщили в среду израильские СМИ.

Позднее международная коалиция арабских государств, в которую войдут Саудовская Аравия, Египет, Марокко, ОАЭ и Бахрейн, возьмет бразды правления в секторе Газа.

На следующем этапе планируется создать структуру под названием Новая палестинская администрация, которая будет состоять из лиц, не связанных ни с радикальной группировкой ХАМАС, ни с подконтрольным главе Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуду Аббасу Движением за освобождение Палестины (ФАТХ).

При этом Израиль должен сохранить право проводить операции по обеспечению безопасности в секторе Газа так же, как он это делает на подконтрольных ПНА территориях на Западном берегу реки Иордан.

План послевоенного урегулирования также включает устранение подстрекательства к терроризму в системе образования и сдерживание терроризма среди палестинского населения.

Если все этапы будут успешно завершены в течение четырех лет, Израиль согласится признать демилитаризованное палестинское государство на территории Палестинской автономии, отмечают израильские СМИ.

Летом 2007 года ХАМАС, победивший годом ранее на выборах, изгнал ФАТХ из сектора Газа и с тех пор единолично правит в анклаве.

7 октября 2023 года радикальная группировка совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в анклаве.