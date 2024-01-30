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Испанские фермеры присоединятся к европейским протестам в ближайшие недели

Испанские фермеры присоединятся к европейским протестам в ближайшие недели
Фото: Adri Salido/Anadolu via Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Три крупнейших аграрных профсоюза Испании во вторник заявили о намерении присоединиться в ближайшие несколько недель к фермерским протестам, проходящим в ряде стран Европы.

В совместном заявлении крупнейших испанских сельскохозяйственных профсоюзов ASAJA, COAG и UPA говорится о достижении договоренности по организации акций протеста и стремлении бороться с "нерегулируемым рынком, на котором приобретается сельскохозяйственная продукция из третьих стран по низким ценам", что способствует снижению цен на продукты испанских фермеров.

Профсоюзы планируют потребовать приостановления переговоров по соглашению между ЕС и Mercosur (общий рынок стран Южной Америки, включающий Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай), отказа от ратификации соглашения с Новой Зеландией о свободной торговле и приостановления переговоров с Австралией, Индией, Кенией, Мексикой и Чили.

Профсоюзы также требуют усиления контроля на границе Испании с Марокко, чтобы гарантировать, что импортируемая оттуда сельскохозяйственная продукция "соответствует внутренним правилам ЕС и тарифным ставкам, установленным соглашением о свободной торговле".

Протесты фермеров продолжаются и во Франции. Участники акций второй день подряд перекрывают тракторами движение по автомобильным дорогам на въездах и выездах из Парижа. Некоторые трассы в столичном регионе перекрыты. Протестующие заявляют, что намерены продолжать акции всю неделю. Акции также проходят в Бордо, Марселе и других городах.

Французские фермеры выступают против повышения налогов и роста цен, в частности, на топливо для сельскохозяйственной техники, требуют отмены ограничений, связанных с вводимыми во Франции и ЕС экологическими стандартами.

На прошлой неделе премьер Франции Габриэль Атталь объявил о введении мер, которые направлены на облегчение условий деятельности работников сельскохозяйственной сферы. Однако фермеры остались недовольны этими шагами и заявили, что продолжат акции протеста.

Протесты фермеров во Франции

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ЕС Испания Франция Европа
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