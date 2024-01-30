Протестующие французские фермеры второй день подряд блокируют Париж

Фото: Александр Васильев/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Представители фермерских хозяйств во Франции продолжают протестовать и блокировать движение близ крупных городов страны, сообщают во вторник французские СМИ.

Участники акций второй день подряд перекрывают тракторами движение по ведущим на въезд и выезд из Парижа автомобильным дорогам. Некоторые трассы в столичном регионе уже перекрыты для движения. Ожидается, что их число возрастет в течение дня.

Протестующие заявляют, что намерены продолжать акции всю неделю.

За пределами столичного региона также не стихает протестное движение. Трактористы заблокировали дорогу, ведущую в аэропорт Тулузы. Акции проходят в Бордо, Марселе и других городах.

Французские фермеры выступают против повышения налогов и роста цен, в частности, на топливо для сельскохозяйственной техники, а также требуют отменить ограничения, связанные с вводимыми во Франции и ЕС экологическими стандартами.

На прошлой неделе премьер Франции Габриэль Атталь объявил о введении десяти мер, которые направлены на облегчение условий деятельности работников сельскохозяйственной сферы. Однако фермеры остались недовольны этими шагами и заявили, что продолжат акции протеста.