Бельгийские фермеры расширили протест в преддверии саммита ЕС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Продолжающееся в Бельгии с 28 января протестное движение сельхозпроизводителей создало во вторник многочисленные проблемы на автотранспортных магистралях страны, передает телеканал RTBF.

По данным полиции, более 420 тракторов запрудили улицы столицы Валлонии Намюра. Во Фландрии фермерами заблокирована окружная дорога портового Антверпена. Протестующие обещали перекрыть подъезды к порту Зебрюгге.

Глава фламандского правительства Ян Ямбон потребовал от федерального министра внутренних дел Аннелис Верлинден принять необходимые меры для разблокирования дорог, объясняя это "проблемами безопасности", которые создают такие формы протеста.

Во вторник проходили переговоры между представителями фермеров и профильными членами правительства.

Премьер-министр Александр де Кроо встретился с делегатами сельскохозяйственных ассоциаций с участием федерального министра сельского хозяйства Давида Кларинваля.

Так как Бельгия председательствует в Совете ЕС, де Кроо заявил о желании обсудить с Европейской комиссией краткосрочные меры по защите европейских фермеров, сокращение административной нагрузки на сельхозпроизводителей ЕС и поиск наилучшего варианта сбалансированности целей устойчивого развития и интенсивного производства.

Бельгийские СМИ напоминают, что фермеры намерены продолжать свои протесты как минимум до 1 февраля, когда в Брюсселе должен собраться внеочередной саммит ЕС по вопросу пересмотра долгосрочного бюджета Евросоюза на 2024-2027 гг. В этот день протестующие собираются въехать на тракторах в Брюссель.

Полиция объявила о предстоящих еще более серьезных проблемах в четверг на дорогах столичного региона, особенно в центре самого Брюсселя, в течение всего дня из-за ожидаемых манифестаций протеста сельхозпроизводителей.