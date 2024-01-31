КНР не прекратит поддерживать Россию по украинскому вопросу несмотря на давление

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Китай не откажется от поддержки России по украинскому вопросу, вопреки давлению США и поставленному под угрозу сотрудничеству Пекина с ЕС в области обороны, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу в среду.

"Оказали вам поддержку насчет украинского вопроса, несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону. Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом (оказалось) под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики. И они не должны и не смогут помешать нормальному российско-китайскому сотрудничеству", - сказал Дун Цзюнь.

Он отметил, что в последние годы США и западные государства пытаются изолировать Россию, в Китае это понимают и стараются оказать России решительную поддержку.

"Как две важнейшие и ключевые силы в мире мы должны решительно ответить на глобальные вызовы", - подчеркнул китайский военачальник.

Переговоры министров обороны двух стран прошли в режиме видеоконференцсвязи.

Китайский министр отметил, что эти переговоры стали его первым рабочим мероприятием, связанным с иностранной тематикой.

"Недавно я стал министром обороны Китая. Вы одним из первых направили мне поздравление, что выразило доброе желание развития отношений между двумя странами и двумя армиями. Здесь я хочу выразить вам глубокую признательность. Данная конференция и переговоры являются первым моим рабочим мероприятием по иностранным делам", - он Сергею Шойгу и назвал его "старым другом китайского народа и китайской армии".

"Вы внесли большой вклад в продвижение и развитие содружества между китайской и российской армиями, пользуетесь высоким авторитетом в российских Вооруженных силах. Я восхищаюсь вашим мужеством, проявленном в быстро меняющейся международной обстановке", - отметил китайский министр, обращаясь к российскому коллеге.

Он заявил, что нынешняя "встреча полностью показывает глубокую дружбу между армиями Китая и России, общие чаяния по углублению стратегического взаимодействия, поддержания мира во всем мире, и она имеет особое значение" а также выразил надежду, что министры вместе откроют новую страницу сотрудничества между двумя армиями.

Глава Минобороны Китая поддержал стремление российской стороны эффективно реализовать важные договоренности председателя КНР Си Цзиньпина и президента Владимира Путина "совместно продвигать отношения между армиями двух стран на более высокий уровень, повысить их роль в поддержании мира во всём мире и региональной безопасности, стабильности".

По его оценке, лидеры Китая и России "дали стратегическое планирование по всестороннему сотрудничеству в разных областях и важные указания по углублению военного сотрудничества".

"Под общим стратегическим руководством лидеров двух стран мы рука об руку, плечом к плечу можем многое сделать, у нас широкая перспектива", - подчеркнул министр обороны Китая.

"Считаю, - продолжил он, - что в такую хаотическую эпоху военные люди нашего поколения несут на себе особую миссию необходимости поддержания глобальной безопасности, стабильности, защиты общих интересов Китая и России, углубления стратегического взаимодействия двух армий".