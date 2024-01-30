Столтенберг заявил, что не считает Китай врагом НАТО

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Наращивание Китаем военного потенциала, рост его экономики и партнерство с Россией представляют трудности для НАТО, но это не делает Пекин врагом для альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Китай не враг. И я приветствую, что США и остальные союзники по НАТО ведут диалог с Китаем по вопросам, которые представляют взаимный интерес, например, по климатическим изменениям и контролю над вооружениями", - сказал Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Разумеется, масштабы китайской экономики и значительное наращивание военной мощи - это проблема для всех союзников по НАТО, в том числе и для США", - добавил он.

По словам генсека НАТО, партнерство КНР с Россией также вызывает обеспокоенность у союзников по альянсу.

"Ситуация на Украине сближает Китай и Россию. Мы видим значительную поддержку, которую Китай предоставляет России разными способами, а также обещание по неограниченному партнерству", - отметил Столтенберг.