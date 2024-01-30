Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Столтенберг заявил, что не считает Китай врагом НАТО

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Наращивание Китаем военного потенциала, рост его экономики и партнерство с Россией представляют трудности для НАТО, но это не делает Пекин врагом для альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Китай не враг. И я приветствую, что США и остальные союзники по НАТО ведут диалог с Китаем по вопросам, которые представляют взаимный интерес, например, по климатическим изменениям и контролю над вооружениями", - сказал Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Разумеется, масштабы китайской экономики и значительное наращивание военной мощи - это проблема для всех союзников по НАТО, в том числе и для США", - добавил он.

По словам генсека НАТО, партнерство КНР с Россией также вызывает обеспокоенность у союзников по альянсу.

"Ситуация на Украине сближает Китай и Россию. Мы видим значительную поддержку, которую Китай предоставляет России разными способами, а также обещание по неограниченному партнерству", - отметил Столтенберг.

Йенс Столтенберг НАТО Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

В ЕС согласовали предложение по использованию доходов от замороженных активов РФ

В ЕС согласовали предложение по использованию доходов от замороженных активов РФ

ЕС изучает требования Венгрии ужесточить контроль над средствами для Украины

Карла III выписали из больницы

Обострение палестино-израильского конфликта

NBC сообщил о согласовании новой сделки по освобождению заложников ХАМАС

Brent перешла в минус и подешевела до $82,28 за баррель

Brent перешла в минус и подешевела до $82,28 за баррель

Ллойд Остин вернулся к работе в Пентагоне

Ллойд Остин вернулся к работе в Пентагоне

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Оторвавшуюся в полете дверь Boeing могли забыть закрепить болтами

Обострение палестино-израильского конфликта

Офис Нетаньяху назвал конструктивными продолжающиеся переговоры по Газе

Офис Нетаньяху назвал конструктивными продолжающиеся переговоры по Газе

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили покидает свой пост

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили покидает свой пост
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });