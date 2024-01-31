Молдавия отменила режим ЧП в области энергетики

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Молдавия отменила режим чрезвычайного положения в области энергетики, решение об этом приняла в среду Национальная Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Решение было одобрено после того, как члены комиссии установили, что в связи с диверсификацией источников энергии и пополнением запасов в состоянии повышенной готовности на рынке природного газа больше нет необходимости", - сказал журналистам пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ.

Режим чрезвычайного положения в области энергетики был введен 13 октября 2021 года в связи с тем, что компания "Молдовагаз" не смогла своевременно подписать новый договор с ПАО "Газпром" или продлить договор, который истек 30 сентября 2021 года. Договор был подписан 29 октября и вступил в силу с 1 ноября 2021 года, сроком на пять лет. Однако заложенная в договоре формула привела к существенному повышению цены газа, в результате чего потребители вынуждены были экономить, и госкомпания "Энергоком" стала покупать газ для "Молдовагаз" на спотовом рынке.

С 1 октября 2022 г. "Газпром" сократил суточный объем подачи Молдавии на 30% - до 5,7 млн кубометров газа в сутки. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. В последующие месяцы и с начала 2023 года "Газпром" поставляет в Молдавию тот же объем газа - 5,7 млн. куб. метров в сутки, что составляло менее 40% от необходимого объема для холодного времени года.

Молдавия использовала газ от "Газпрома" только до 3 декабря 2022 г. С 4 декабря Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, которое взамен покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье заключен до конца 2024 года.

Правый берег Днестра закупает газ на спотовом рынке. На этой неделе глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что созданных запасов газа хватит до конца отопительного сезона. При этом он предположил, что цена газа от "Газпрома" будет выгодной для Молдавии, и не исключил, что после отмены режима чрезвычайного положения в области газа Молдавия вновь будет покупать газ у "Газпрома". Это связано также с тем, что приднестровский регион после завершения отопительного сезона не будет нуждаться в таком объеме газа, который поставляет "Газпром".